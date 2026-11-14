Lola Índigo toma la decisión más difícil de La Voz con Estrella y Marta Berlín

Lola Índigo ha cerrado sus enfrentamientos de la Batalla de Ganadores con un duelo muy especial.

Estrella Marina y Marta Berlín, las “blondies” como las ha bautizado la coach, han defendido dos actuaciones individuales con las que han demostrado todo lo que han evolucionado en el programa.

Estrella Marina despliega toda su fuerza con ‘Focu Ranni’

Estrella ha elegido ‘Focu Ranni’ para demostrar su personalidad sobre el escenario. Su actuación ha conseguido convencer a Pablo López y Mika, que han apostado por ella para continuar en la competición.

Marta Berlín se entrega con ‘Te lo agradezco’

Marta Berlín ha interpretado ‘Te lo agradezco’, una canción con la que ha vuelto a demostrar su sensibilidad y su evolución desde las Audiciones a ciegas. Melendi ha preferido su actuación y ha apostado por ella.

“Ellas dos son el ejemplo del mejor recorrido en mi equipo”, ha asegurado Lola Índigo, orgullosa del crecimiento de ambas artistas.

“Esta es la decisión más difícil que voy a tomar”, ha reconocido la coach antes de dar su veredicto. Finalmente, Lola ha elegido a Estrella Marina para continuar en La Voz, cerrando así sus enfrentamientos de la Batalla de Ganadores.