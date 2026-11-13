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Vanesa Martín emociona con ‘Que vuelvan’, uno de sus temas inéditos en La Voz

Vanesa Martín ha estrenado en exclusiva ‘Que vuelvan’ en La Voz. La quinta coach ha emocionado con una canción sobre las segundas oportunidades antes de la Batalla de Ganadores.

Vanesa Martín en La Voz

Vanesa Martín emociona con ‘Que vuelvan’, uno de sus temas inéditos en La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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La Batalla de Ganadores de La Voz ha comenzado con una actuación muy especial. Vanesa Martín se ha subido al escenario para interpretar ‘Que vuelvan’, un tema inédito que ha cantado en el escenario de La Voz.

Los coaches no han dudado en aplaudir a su compañera después de una interpretación llena de sentimiento. Una canción que, además, tiene un significado muy especial por el papel que desempeña Vanesa en esta edición.

“Vengo a hablar en esta canción de las segundas oportunidades y precisamente ese es mi papel en La Voz”, ha asegurado la artista, que tiene el poder de rescatar a los talents que no consigan superar sus enfrentamientos.

Con esta actuación, Vanesa Martín ha dado el pistoletazo de salida a una de las noches más complicadas de La Voz, en la que los ganadores de las primeras Batallas tendrán que volver a enfrentarse para continuar en la competición.

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