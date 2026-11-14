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Actuación | Batallas

Ana reinventa un clásico de Camela y Marta llega al corazón con Vanesa Martín

José y Lorena han enfrentado el flamenco y la lírica en la Batalla de Ganadores. Melendi ha destacado la actuación “magistral” de José y ha decidido continuar con él.

Ana reinventa un clásico de Camela y Marta llega al corazón con Vanesa Martín

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Celia Gil
Celia Gil
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La emoción ha marcado el último enfrentamiento del equipo de Melendi. Ana y Marta Salas han defendido dos canciones muy diferentes, dejando al coach ante una de las decisiones más complicadas de la noche.

Ana reinventa ‘Cuando zarpa el amor’ de Camela

Ana ha apostado por ‘Cuando zarpa el amor’, un tema muy conocido de Camela que ha transformado por completo con una versión muy personal.

“Esta canción es totalmente diferente, muy popular en España, nada que ver”, le ha explicado Pablo López a Mika, sorprendido por la nueva interpretación de un tema tan reconocible.

Marta Salas derrocha sentimiento con ‘Durmiendo sola’ de Vanesa Martín

Marta Salas ha elegido ‘Durmiendo sola’, de Vanesa Martín, para demostrar toda su sensibilidad sobre el escenario. Una actuación con la que ha conseguido transmitir una enorme emoción y que la propia artista ha querido agradecerle.

Las opiniones de los coaches han estado divididas. Lola Índigo y Pablo López han apostado por Ana, mientras que Mika ha preferido a Marta Salas.

Finalmente, Melendi ha decidido que Ana continúe en su equipo y siga luchando por conseguir una plaza en los Directos de La Voz.

Lola Índigo se queda sin palabras ante el descaro de su talent en las Batallas de La Voz

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