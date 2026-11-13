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Karim gana la Batalla frente a Pau y sigue luchando por llegar a los Directos

Karim y Pau han protagonizado una emocionante Batalla con dos canciones muy diferentes. Los cuatro coaches han coincidido en apostar por Karim para continuar en La Voz.

Karim y Pau

Karim gana la Batalla frente a Pau y sigue luchando por llegar a los Directos

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Celia Gil
Celia Gil
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Karim y Pau han protagonizado una emocionante Batalla de Ganadores con dos canciones muy diferentes. Los cuatro coaches han coincidido en apostar por Karim para continuar en La Voz.

Dos estilos musicales muy especiales se han encontrado en la Batalla de Ganadores del equipo de Pablo López. Karim y Pau han defendido sus propias canciones, dejando dos actuaciones llenas de sensibilidad y personalidad.

Karim apuesta por 'La vie en rose'

Karim ha elegido ‘La vie en rose’, el clásico popularizado por Édith Piaf, para demostrar todo su potencial. Una interpretación con la que ha conseguido convencer a Lola Índigo, Melendi y Mika, que han apostado por él para continuar en la competición.

Pau canta 'No dudaría' de Antonio Flores

Pau ha apostado por ‘No dudaría’, de Antonio Flores, una canción con la que ha demostrado su particular manera de sentir la música.

Pablo López ha querido agradecer a los dos su entrega: “Los dos cuidan mucho lo que quieren hacer, son meticulosos de una manera bonita”, ha asegurado. “Estoy muy agradecido por la valentía de ambos”, ha añadido el malagueño.

Finalmente, Pablo López ha coincidido con sus compañeros y ha elegido a Karim como ganador de la Batalla, permitiéndole seguir luchando por conseguir una plaza en los Directos de La Voz.

Melendi y Lola Índiga en La Voz

Esta noche, La Voz hace historia con la primera Batalla de Ganadores: "Solo uno puede ganar"

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Karim y Pau

Karim gana la Batalla frente a Pau y sigue luchando por llegar a los Directos

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