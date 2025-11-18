Con Mario Vaquerizo
"Son situaciones que hay que evitar": consejos de supervivencia, por Gotzon Mantuliz
Los invitados se han enfrentado al test aventurero de Trancas y Barrancas.
Mario Vaquerizo y GotzonMantuliz han pisado El Hormiguero para presentar Cazadores de Imágenes, la nueva apuesta de Atresmedia para La Sexta. Entre anécdotas y mucha naturalidad, han mostrado la buena sintonía que comparten dentro y fuera de cámara.
Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la visita de los invitados para someterles al test del aventurero. En él, han planteado una situación a Mario y él debía decir qué haría para sobrevivir y Gotzon aclarar qué se debería hacer realmente.
El protagonista de Cazadores de Imágenes ha asegurado que hay que evitar molestar a madres con sus crías, ha desvelado qué hacer si te cruzas con una estampida de elefantes o de qué manera sobrevivir a un naufragio... ¡Toma nota!
