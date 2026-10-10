Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

¿Lola Índigo o Pablo López? Un talent invierte los papeles y somete a un divertido ‘casting’ a los coaches de La Voz

El talent no tenía nada claro con quién quedarse después de conseguir que Lola Índigo y Pablo López se girasen.

Lola Índigo en La Voz

¿Lola Índigo o Pablo López? Un talent somete a un divertido ‘casting’ a los coaches de La Voz

Publicidad

Después de una actuación con la que ha conseguido encandilar a Lola Índigo y Pablo López, Sean se ha encontrado ante una de las decisiones más complicadas de su paso por La Voz. El talent tenía que elegir equipo, pero no lo tenía nada claro y los dos coaches querían hacerse con su voz.

Sean en La Voz

Sean protagoniza el tercer Llego y canto de La Voz: “Tienes sensibilidad”

Ante las dudas, Sean ha decidido cambiar las tornas y someter a los coaches a su propio ‘casting’. El talent ha puesto a prueba a Lola Índigo con un divertido reto para comprobar si realmente estaba preparada para convertirse en su mentora.

La coach ha aceptado el desafío y ha conseguido superar con éxito el particular proceso de selección. Finalmente, Lola se ha llevado el ‘casting’ y Sean ha decidido sumarse a su equipo, protagonizando uno de los momentos más divertidos de estas Audiciones a ciegas. ¡No te lo pierdas!

Nerea en La Voz

Nerea impresiona a Mika y Melendi con ‘Stand up’ en La Voz: “Tienes mucha clase”

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Lola Índigo en La Voz

¿Lola Índigo o Pablo López? Un talent invierte los papeles y somete a un divertido ‘casting’ a los coaches de La Voz

Ana en La ruleta de la suerte

“Hasta que no aprenda a ahorrar, no me pide matrimonio”: la curiosa motivación de Ana para ir a La ruleta

Lola Índigo

Él solo con su guitarra provoca las lágrimas de Lola Índigo: el próximo viernes, nuevas Audiciones a ciegas de La Voz

Melendi en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“¡No sabía que venías!”: Melendi se reencuentra en La Voz con el profesor de música de sus hijos

La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas
ASÍ LO CUENTA

La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas

El fallo más divertido de Moisés en AlaZ: convierte en protagonista a Supremme de Luxe
¡Gran improvisación!

La derrota más divertida de Moisés: convierte un fallo en un guiño inesperado a Supremme de Luxe

El concursante, dando por hecha ya su derrota en el AlaZ del jueves, se inventó la respuesta convirtiendo en protagonista a la drag queen, presente entre los invitados de la tarde.

Sara Carbonero revela cómo la prensa condicionó su vida: "La invasión comienza en el momento en el que pierdes tu libertad"
TESTIMONIO

Sara Carbonero revela cómo la prensa condicionó su vida: "La invasión comienza en el momento en el que pierdes tu libertad"

La periodista recuerda el cambio radical que experimentó tras el Mundial de Sudáfrica de 2010 y explica cómo la presión mediática llegó a condicionar sus planes, sus relaciones y su vida cotidiana.

Melendi en La Voz

La increíble conexión asturiana entre Melendi y Javier en La Voz: “Para que luego digan que Dios no existe”

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

"Tenemos un gajo que puede cambiar la vida": La ruleta de la suerte noche empieza con mucho dinero en juego

Celebrity Pets Awards

Nos colamos en los Celebrity Pets Awards: Chenoa, Mercedes Milá o Brasero se vuelcan con las mascotas

Publicidad