¿Lola Índigo o Pablo López? Un talent invierte los papeles y somete a un divertido ‘casting’ a los coaches de La Voz

Después de una actuación con la que ha conseguido encandilar a Lola Índigo y Pablo López, Sean se ha encontrado ante una de las decisiones más complicadas de su paso por La Voz. El talent tenía que elegir equipo, pero no lo tenía nada claro y los dos coaches querían hacerse con su voz.

Ante las dudas, Sean ha decidido cambiar las tornas y someter a los coaches a su propio ‘casting’. El talent ha puesto a prueba a Lola Índigo con un divertido reto para comprobar si realmente estaba preparada para convertirse en su mentora.

La coach ha aceptado el desafío y ha conseguido superar con éxito el particular proceso de selección. Finalmente, Lola se ha llevado el ‘casting’ y Sean ha decidido sumarse a su equipo, protagonizando uno de los momentos más divertidos de estas Audiciones a ciegas. ¡No te lo pierdas!