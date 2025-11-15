Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Asaltos

“Gracias por confiar”: La Cangreja brilla en La Voz con su actuación de ‘Killing me softly’

La talent, que fue el botón de arrepentimiento de Pablo López, volvió a demostrar su enorme talento en el escenario.

Elena, talent de La Voz 2025

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Elena, más conocida como ‘La Cangreja’, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche en los Asaltos del equipo de Pablo López. Con su interpretación de ‘Killing me softly’, la talent demostró su enorme potencial.

Su voz, elegante y llena de matices, logró transmitir una energía poderosa y una conexión total con el público. Elena se dirigió a su coach con unas palabras sinceras: “Gracias por confiar”, tras ser el botón de arrepentimiento de su coach esta temporada.

La artista disfrutó cada segundo sobre el escenario, dejando claro que estaba viviendo su momento con una seguridad y una pasión únicas.

Pablo López, orgulloso de su talent, le dedicó unas palabras muy bonitas: “Tú eres la desconocida que de repente hace que todo tenga un brillo diferente”. Una actuación brillante, llena de alma, que recordó por qué las segundas oportunidades existen.

María Becerra y Sebastián Yatra en La Voz

Los coaches y asesores de La Voz ponen a prueba su conexión en este divertido reto

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Elena, talent de La Voz 2025

“Gracias por confiar”: La Cangreja brilla en La Voz con su actuación de ‘Killing me softly’

Ferran, talent de La Voz 2025

¡Piel de gallina! Ferran emociona con su versión de Billie Eilish y sorprende a Pablo López

Chiara Oliver y Pablo López, en La Voz 2025

Magia y pura complicidad: ‘Tulipanes’ suena en La Voz con Pablo López y Chiara Oliver

Pedro se convierte en el elegido de Mika y consigue su plaza en los Directos de La Voz
Equipo Mika

Pedro se convierte en el elegido de Mika y consigue su plaza en los Directos de La Voz

¡El robo más comentado!: Yatra ficha a Cayetano para su equipo en La Voz
Equipo Yatra

¡El robo más comentado!: Yatra ficha a Cayetano para su equipo en La Voz

El plató de La Voz se rinde ante Javier y su interpretación más sincera: “Es enorme”
Actuación | Asaltos

El plató de La Voz se rinde ante Javier y su interpretación más sincera: “Es enorme”

El talent ha cerrado los Asaltos del equipo de Mika con ‘Que siempre sea verano’ de Pablo Alborán.

‘Sakura’ de Rosalía, el tema con el que Nela emociona en los Asaltos
Actuación | Asaltos

‘Sakura’ de Rosalía, el tema con el que Nela emociona en los Asaltos

Con una elegancia y una pureza únicas, la talent deslumbró con esta impresionante actuación. ¡Te lo contamos!

La sensibilidad de Cayetano conquista a todos en La Voz: “Caigo enamorada”

La sensibilidad de Cayetano conquista a todos en La Voz: “Caigo enamorada”

El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

Mateo Latorre crea magia en La Voz con ‘I love you’ y emociona al público

Mateo crea magia en La Voz con ‘I love you’ y emociona al público

Publicidad