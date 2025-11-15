“Gracias por confiar”: La Cangreja brilla en La Voz con su actuación de ‘Killing me softly’

Elena, más conocida como ‘La Cangreja’, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche en los Asaltos del equipo de Pablo López. Con su interpretación de ‘Killing me softly’, la talent demostró su enorme potencial.

Su voz, elegante y llena de matices, logró transmitir una energía poderosa y una conexión total con el público. Elena se dirigió a su coach con unas palabras sinceras: “Gracias por confiar”, tras ser el botón de arrepentimiento de su coach esta temporada.

La artista disfrutó cada segundo sobre el escenario, dejando claro que estaba viviendo su momento con una seguridad y una pasión únicas.

Pablo López, orgulloso de su talent, le dedicó unas palabras muy bonitas: “Tú eres la desconocida que de repente hace que todo tenga un brillo diferente”. Una actuación brillante, llena de alma, que recordó por qué las segundas oportunidades existen.