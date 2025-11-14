Actuación | Asaltos
Sheila conmueve con su versión de ‘Soy lo prohibido’ en La Voz: “Hiciste tuya la canción”
La talent del equipo de Mika ha emocionados no solo con su voz, también con su interpretación en el escenario.
Sheila llenó de magia el plató de La Voz con una versión única de ‘Soy lo prohibido’. Su voz, cargada de matices y sentimiento, hizo que el público se quedara en silencio para disfrutar de una actuación llena de sensibilidad y autenticidad.
Desde el primer momento, Sheila se metió en la canción y consiguió conectar con la cámara y con todos los presentes.
Carla Morrison, asesora de Mika, no dudó en felicitarla por su manera de interpretar el tema: “La hiciste tuya”, le dijo con admiración, una de las cosas que más valoran los coaches.
Con su elegancia, seguridad y una interpretación que traspasó la pantalla, Sheila demostró que tiene una voz con identidad propia y una capacidad única para emocionar. Una actuación que, sin duda, será recordada como uno de los momentos más especiales del equipo de Mika.
