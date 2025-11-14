Sheila conmueve con su versión de ‘Soy lo prohibido’ en La Voz: “Hiciste tuya la canción”

Sheila llenó de magia el plató de La Voz con una versión única de ‘Soy lo prohibido’. Su voz, cargada de matices y sentimiento, hizo que el público se quedara en silencio para disfrutar de una actuación llena de sensibilidad y autenticidad.

Desde el primer momento, Sheila se metió en la canción y consiguió conectar con la cámara y con todos los presentes.

Carla Morrison, asesora de Mika, no dudó en felicitarla por su manera de interpretar el tema: “La hiciste tuya”, le dijo con admiración, una de las cosas que más valoran los coaches.

Con su elegancia, seguridad y una interpretación que traspasó la pantalla, Sheila demostró que tiene una voz con identidad propia y una capacidad única para emocionar. Una actuación que, sin duda, será recordada como uno de los momentos más especiales del equipo de Mika.