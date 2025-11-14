Antena 3 LogoAntena3
Magia y pura complicidad: ‘Tulipanes’ suena en La Voz con Pablo López y Chiara Oliver

Coach y asesores unen sus voces en esta colaboración por primera vez en el escenario del programa.

Chiara Oliver y Pablo López, en La Voz 2025

Celia Gil
El plató de La Voz vivió una de esas actuaciones que se quedan grabadas en la memoria. Antes de su Asalto, Pablo López y Chiara Oliver, coach y asesora del programa, sorprendieron al público interpretando juntos ‘Tulipanes’, una de las colaboraciones más especiales de la edición.

Desde los primeros acordes, la conexión entre ambos fue evidente. Chiara aportó su delicadeza y calidez vocal, mientras que Pablo llenó el escenario de emoción y fuerza al piano.

El público y el resto de coaches se pusieron en pie para aplaudir una actuación mágica y sincera.

Una versión inolvidable, donde Pablo López y Chiara Oliver demostraron que la música, cuando se comparte desde el alma, tiene el poder de transformar el escenario en pura emoción. ¡Así ha sido esta actuación!

