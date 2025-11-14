Mateo crea magia en La Voz con ‘I love you’ y emociona al público

Mateo subió al escenario para interpretar ‘I love you’, un tema con el que consiguió conectar profundamente con el público.

Acompañado únicamente por su guitarra, el talent creó un ambiente íntimo y lleno de magia que dejó a todos en silencio. Su interpretación fue pura emoción, una historia contada desde el alma.

Tras su actuación, su coach quiso reconocer no solo su talento, sino también su evolución durante el proceso: “He sido muy duro contigo en los ensayos”, admitió, antes de añadir con orgullo: “Has cambiado el ambiente y has contado una historia”.

La actuación de Mateo Suárez Latorre se convirtió en uno de los momentos más emotivos de los Asaltos, demostrando que la sencillez, la verdad y una guitarra pueden ser suficientes para llenar todo el escenario de La Voz.

¿Será uno de los elegidos por Mika? ¡Revívelo en el vídeo de arriba!