Actuación | Asaltos

¡Piel de gallina! Ferran emociona con su versión de Billie Eilish y sorprende a Pablo López

El talent emocionó con su interpretación de ‘What was I made for?’ y abrió el equipo de su coach en los Asaltos de La Voz.

Ferran, talent de La Voz 2025

Celia Gil
Publicado:

Ferrán inauguró los Asaltos del equipo de Pablo López con una actuación llena de magia y emoción. Con su interpretación de ‘What was I made for?’, de Billie Eilish, el talent mostró una madurez vocal y una conexión artística que sorprendieron a todos. Su actuación fue delicada, sincera y muy emotiva, atrapando la atención del público desde el primer segundo.

El artista, que había tenido algunos altibajos durante los ensayos, superó todas las expectativas y consiguió hacer una de sus mejores actuaciones en La Voz. Su coach, Pablo López, no ocultó su orgullo por su evolución y quiso reconocer su trabajo: “Qué bonito es ver cada momento, cada paso que estás dando”, señaló emocionado.

Ferrán demostró que la sensibilidad también es fuerza sobre el escenario. ¿Será el elegido por su coach para los Directos de La Voz?

Ferran, talent de La Voz 2025

