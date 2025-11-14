Antena 3 LogoAntena3
La actuación de este talent deja sin respiración a los coaches y asesores de La Voz

Pedro, del equipo Mika, abre la segunda noche de Asaltos con ‘Sign of the times’ de Harry Styles.

Celia Gil
Publicado:

El escenario de La Voz se llenó de emoción nada más comenzar el Asalto del equipo de Mika.

Pedro fue el encargado de romper el hielo con una versión poderosa y llena de sentimiento de ‘Sign of the times’, de Harry Styles, que dejó al plató completamente en silencio durante su actuación.

Con una interpretación elegante, intensa y muy personal, Pedro logró conectar con cada persona del público y sorprender a los coaches y asesores, que se levantaron a aplaudir al terminar... ¡Lo ha dado todo en el escenario!

“Nos ha cortado la respiración a todos”, aseguraba la presentadora, reflejando la emoción que se vivió en el plató.

Una actuación brillante que marca el inicio perfecto del equipo de Mika en los Asaltos y confirma que el nivel en esta edición de La Voz está más alto que nunca.

Talents de La Voz

Los talents de la Gran Batalla de La Voz demuestran su memoria musical en este divertido reto

La actuación de este talent deja sin respiración a los coaches y asesores de La Voz

