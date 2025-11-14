Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Asaltos

La sensibilidad de Cayetano conquista a todos en La Voz: “Caigo enamorada”

El talent ha emocionado al público coaches y asesores con esta versión de Alejandro Sanz.

La sensibilidad de Cayetano conquista a todos en La Voz: “Caigo enamorada”

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Con su guitarra en mano y una voz llena de sentimiento, Cayetano interpretó ‘Amiga mía’, de Alejandro Sanz, en una actuación que tocó el corazón de todos.

Su delicadeza y honestidad sobre el escenario convirtieron el plató de La Voz en un momento íntimo y especial, lleno de emoción y verdad.

Carla Morrison, asesora de Mika, no pudo evitar sonreír y dejarse llevar por la magia del talent: “Yo me encuentro esto a mis 20 años en un café y caigo enamorada”, confesó divertida, destacando la sensibilidad y el encanto de Cayetano.

Su coach, sorprendido y emocionado, también quiso reconocer lo que transmitió en cada nota: “Eres el más romántico de todo el equipo”, le dijo entre risas y admiración.

¡Así nos ha enamorado!

Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: “Fue la primera canción que escribí en mi vida”

Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: “Fue la primera canción que escribí en mi vida”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Ferran, talent de La Voz 2025

¡Piel de gallina! Ferran emociona con su versión de Billie Eilish y sorprende a Pablo López

Chiara Oliver y Pablo López, en La Voz 2025

Magia y pura complicidad: ‘Tulipanes’ suena en La Voz con Pablo López y Chiara Oliver

Pedro se convierte en el elegido de Mika y consigue su plaza en los Directos de La Voz

Pedro se convierte en el elegido de Mika y consigue su plaza en los Directos de La Voz

¡El robo más comentado!: Yatra ficha a Cayetano para su equipo en La Voz
Equipo Yatra

¡El robo más comentado!: Yatra ficha a Cayetano para su equipo en La Voz

El plató de La Voz se rinde ante Javier y su interpretación más sincera: “Es enorme”
Actuación | Asaltos

El plató de La Voz se rinde ante Javier y su interpretación más sincera: “Es enorme”

‘Sakura’ de Rosalía, el tema con el que Nela emociona en los Asaltos
Actuación | Asaltos

‘Sakura’ de Rosalía, el tema con el que Nela emociona en los Asaltos

Con una elegancia y una pureza únicas, la talent deslumbró con esta impresionante actuación. ¡Te lo contamos!

La sensibilidad de Cayetano conquista a todos en La Voz: “Caigo enamorada”
Actuación | Asaltos

La sensibilidad de Cayetano conquista a todos en La Voz: “Caigo enamorada”

El talent ha emocionado al público coaches y asesores con esta versión de Alejandro Sanz.

El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

Mateo Latorre crea magia en La Voz con ‘I love you’ y emociona al público

Mateo crea magia en La Voz con ‘I love you’ y emociona al público

Sheila conmueve con su versión de ‘Soy lo prohibido’ en La Voz: “Hiciste tuya la canción”

Sheila conmueve con su versión de ‘Soy lo prohibido’ en La Voz: “Hiciste tuya la canción”

Publicidad