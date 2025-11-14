La sensibilidad de Cayetano conquista a todos en La Voz: “Caigo enamorada”

Con su guitarra en mano y una voz llena de sentimiento, Cayetano interpretó ‘Amiga mía’, de Alejandro Sanz, en una actuación que tocó el corazón de todos.

Su delicadeza y honestidad sobre el escenario convirtieron el plató de La Voz en un momento íntimo y especial, lleno de emoción y verdad.

Carla Morrison, asesora de Mika, no pudo evitar sonreír y dejarse llevar por la magia del talent: “Yo me encuentro esto a mis 20 años en un café y caigo enamorada”, confesó divertida, destacando la sensibilidad y el encanto de Cayetano.

Su coach, sorprendido y emocionado, también quiso reconocer lo que transmitió en cada nota: “Eres el más romántico de todo el equipo”, le dijo entre risas y admiración.

¡Así nos ha enamorado!