Nia deja huella en La Voz con este tema de Natalia Lafourcade

El escenario de La Voz volvió a llenarse de emoción con la actuación de Nia, del equipo de Pablo López, que interpretó ‘Soledad y mar’, de Natalia Lafourcade, con una delicadeza y una conexión que cautivaron a todos. La talent hizo suyo el tema en cada nota.

A pesar de los nervios, Nia disfrutó cada segundo sobre el escenario. Su voz y su interpretación reflejaron la admiración que siente por canción que estaba interpretando.

Chiara Oliver, asesora de Pablo López, destacó esa autenticidad que traspasó la pantalla: “Se ha notado que te gustaba la canción”.

Para Nia, cantar esta canción fue un auténtico orgullo. Su actuación dejó una huella profunda, demostrando que la emoción también puede ser fuerza. Con sensibilidad y una voz llena de alma, la talent se confirmó como una de las grandes promesas del equipo de Pablo López.