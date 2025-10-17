Antena 3 LogoAntena3
Diva brilla con un fado portugués y cautiva a Malú y Mika en La Voz: “Eres una locura”

Con su interpretación de ‘Chuva’ de Mariza, Diva impresionó a los coaches, provocando una ovación de Mika en las Audiciones de La Voz.

Diva brilla con un fado portugués y cautiva a Malú y Mika en La Voz

Celia Gil
Publicado:

La emoción del fado llegó al escenario de La Voz de la mano de Diva, una joven portuguesa de 23 años que definió la música como “la forma más bonita de compartir la vida”. Con una elegancia natural y una voz llena de matices, interpretó ‘Chuva’ de Mariza, uno de los temas más icónicos de la música portuguesa.

Desde los primeros compases, Mika se rindió ante su talento y fue el primero en pulsar el botón. Poco después, Malú también se giró para intentar llevarse a la talent a su equipo.

Cuando terminó la actuación, el público y los coaches estallaron en aplausos, y Mika no dudó en levantarse para ovacionarla. “¿Por qué no habéis pulsado?”, preguntó a sus compañeros, sorprendido de que no todos se hubieran girado.

“Tienes muchísimo potencial”, le dijo el coach internacional, visiblemente emocionado. Pero sus palabras más contundentes llegaron poco después: “Es una locura, eres una de las mejores cantantes que hemos escuchado aquí”. A pesar de su insistencia, Diva decidió finalmente unirse al equipo de Malú, sellando una de las actuaciones más conmovedoras de la noche.

Tras el superbloqueo de Malú a Mika, la talent se fue al equipo de la madrileña. ¡Ya estás en La Voz!

Diana Navarro y Mar

Diana Navarro sorprende a esta talent antes de su audición: “¡Qué alegría!”

