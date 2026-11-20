La música ha vuelto a regalarnos un momento inolvidable en La Voz. Lola Índigo y Pablo López han unido sus voces para interpretar ‘Casi siempre’, una canción muy especial que ambos artistas han presentado por primera vez en televisión.

El tema forma parte de ‘El cuatro’, el nuevo disco de Pablo López, y ha llegado al escenario de La Voz de la mano de sus dos protagonistas, que han conseguido emocionar con una preciosa interpretación.

Una actuación llena de sensibilidad en la que Lola y Pablo han demostrado su conexión musical, regalándonos uno de los momentos más bonitos de la noche.

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¡Revive la actuación de Lola Índigo y Pablo López en el vídeo de arriba!