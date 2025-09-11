En El Hormiguero
"Intenté quitarme la vida dos veces": Yurena cuenta todo lo que ha sufrido durante su carrera y lanza un importante mensaje
La artista ha hablado sobre su experiencia en la industria musical y la repercusión de su trabajo en la prensa.
La personalidad arrolladora de Yurena ha llegado a El Hormiguero para poner el broche de oro a la semana, contándonos algunas de sus experiencias más impactantes durante su carrera.
A lo largo de los años, la artista ha forjado una larga trayectoria de éxitos, detrás de los cuales se escondía un lado muy oscuro que no desea a nadie.
"Intenté quitarme la vida dos veces", ha confesado Yurena, ya que llegó un momento donde no podía soportar más el acoso de la prensa hacia su persona. La mujer ha contado como, aprovechando que su madre se iba a comprar, cogía el bote de pastillas para acabar con ese dolor.
También ha querido agradecer a su madre todo lo que ha hecho por ella y el amor y apoyo que le ha dado tantos años, y ha querido mandar un importante mensaje: nada merece tanto la pena como para perder la vida por ello.
Dale al play para escuchar toda la entrevista.
