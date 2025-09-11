Yurena confiesa cómo se sintió al 'regalar' el nombre de Tamara: "Fue aberrante, absolutamente vergonzoso"

La cantante Yurena ha visitado El Hormiguero por primera vez y ha charlado con Pablo Motos sobre su carrera y cómo ha vivido su trayectoria en la música y en la televisión. La artista, siempre sorprendente y con una personalidad única, ha concedido una entrevista llena de recuerdos y también de confesiones dolorosas.

Yurena ha hablado de cómo cambió su nombre cuando se llamaba Tamara. De hecho, a Pablo Motos le ha salido llamarla así cuando la ha invitado a sentarse. "Primera cagada de la noche", ha pensado al darse cuenta. Y efectivamente ella le ha dicho: "Te voy a regañar".

La invitada ha reconocido que odia el nombre de Tamara. Junto con Jorge Salvador, ha contado cómo durante un tiempo tuvo que soportar que la llamaran Tamara 'la mala' para diferenciarla de la bolerista con el mismo nombre. "Se hizo esa campaña", se ha quejado Yurena, subrayando que ella estaba antes y tenía registrado ese nombre.

Sin embargo, en los tribunales, le retiraron la propiedad de la marca. Ha confesado que quedó "destrozada". "Fue aberrante, absolutamente vergonzoso y, encima, sin haber motivo", ha asegurado, añadiendo que sus abogados la recomendaron no recurrir. Por eso, ha terminado afirmando sobre la bolerista: "Le regalé el nombre".