Yurena se rompe al hablar de su madre y la pesadilla que vivieron: "Sufríamos un linchamiento"

Las puertas de El Hormiguero se han abierto por primera vez para Yurena. La cantante se ha sentado con Pablo Motos para repasar su carrera y hablar de cómo ha vivido su trayectoria en la música y en la televisión. Convertida en un icono de la cultura popular, la artista ha sabido reinventarse y ha demostrado esa autenticidad durante la entrevista.

Durante la entrevista, la invitada también ha recordado a su madre, Margarita Seisdedos. Pablo ha recordado el momento del bolsazo y la Yurena ha dado su versión. "Mi madre alza el bolso contra un ser que era un criminal, que ni os imagináis las cosas que me hizo", ha revelado. También ha aclarado si dentro llevaba un ladrillo al afirmar que es "un invento". Incluso ha pedido tomarlo en serio: "No os riais, sufrimos mucho por esto".

"Mi madre era puro amor, pero se la vendió de esa forma", se ha quejado la cantante. Además, ha denunciado que 25 años después se mantenga "esa infamia". "Ya ni se respeta que esté muerta. Por favor, un respeto", ha pedido.

Yurena ha contado que esa "leyenda urbana" les persiguió mucho tiempo. "Nos pegaron en la calle dos veces", ha confesado, explicando que era gente anónima". "Sufríamos un linchamiento, aquello era insufrible", ha recordado, añadiendo que llegó a tener miedo a salir a la calle. "Ha sido un drama, la peor pesadilla", ha insistido.