Manu aprovecha el tiempo extra y remonta a Rosa en un Rosco de máxima tensión

Manu ha comenzado El Rosco de Pasapalabra con 25 segundos más que Rosa, lo que ha sido clave en un duelo muy igualado. La gallega ha completado la primera vuelta con 21 aciertos y un fallo.

Con tres respuestas pendientes, Manu ha mantenido la calma y ha aprovechado su tiempo extra para remontar. Su mente fría le ha permitido alcanzar la victoria en el tramo final.