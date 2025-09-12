Antena 3 LogoAntena3
Escalofriante

Yurena detalla su experiencia paranormal a Trancas y Barrancas: “Pasé toda la noche tensa”

La cantante ha revelado curiosidades y anécdotas de su vida en el ‘Test de Personalidad’.

Yurena detalla su experiencia paranormal a Trancas y Barrancas: "Pasé toda la noche tensa"

Luiza Cauduro
Publicado:

Yurena tiene una trayectoria fascinante, tanto por el ámbito profesional como personal. La artista ha compartido episodios impactantes de su vida con Pablo Motos, y Trancas y Barrancas han decidido ampliar algunos temas a través del ‘Test de Personalidad’.

Las preguntas han incluido un poco de todo, desde la primera colonia que usó hasta viajes en el tiempo. Pero una respuesta en particular ha llamado la atención: al preguntarle si había tenido alguna experiencia paranormal, la cantante ha respondido que sí...y no ha hablado de fantasmas o entidades, pero sí de un sitio en el pueblo de su madre.

La historia ha sorprendido a todos en el plató, sobre todo por la riqueza de detalles. ¡Dale al play y descúbrela!

