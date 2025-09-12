Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Análisis

Nicolás Redondo arremete contra Tezanos: "Es un personaje siniestro que ha vivido a la sombra de los que asesinó políticamente"

El exdirigente general del PSOE, Nicolás Redondo, cree que el CIS se encuentra en la peor situación que puede vivir una institución, que es que nadie le crea.

Nicolás Redondo en Espejo Público.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

El PSOE tendría una ventaja de nueve puntos sobre el PP, la mayor desde abril del año pasado, tal y como confirma el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). La estimación de voto es del 32,7 % para los socialistas en su barómetro de septiembre y de un 23,7 % para los populares.

Espejo Público ha analizado los datos de la encuesta electoral con su mesa de comentaristas. El que fuera secretario general del PSOE de Euskadi, Nicolás Redondo, ha dado su opinión sobre los datos que presenta el estudio.

"Tengo una impresión muy negativa de este personaje siniestro"

"El CIS ha llegado a la peor situación que puede llegar una institución, que nadie le crea", afirmaba Redondo. Añade además que tiene una impresión muy negativa del presidente del CIS, Jose Félix Tezanos. Le define como "un personaje siniestro y oscuro que dirige el CIS". Sostiene además que "ha vivido a la sombra de otras personas que asesinó políticamente ya en su senectud".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Maribel Sanz, amiga de Mar Flores, habla del "percance" con su exmarido Carlo Costanzia: "Yo le dije: no te cases con él"

Maribel Sanz, sobre Mar Flores
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Mar Flores

Mar Flores, sobre Ana Obregón: "Está muy bien defender al padre de tu hijo, pero no machacando a una mujer que no ha hecho nada"

Nicolás Redondo en Espejo Público.

Nicolás Redondo arremete contra Tezanos: "Es un personaje siniestro que ha vivido a la sombra de los que asesinó políticamente"

Margarita Robles ok

Margarita Robles desacredita a Netanyahu tras sus acusaciones a España: "No es quién para dar lecciones con las atrocidades que comete en Gaza"

Coaches de La Voz
¿Quién es más probable qué...?

Los coaches revelan cómo será la competición en La Voz 2025: "Soy el que más rápido superbloquea"

Yurena detalla su experiencia paranormal a Trancas y Barrancas: “Pasé toda la noche tensa”
Escalofriante

Yurena detalla su experiencia paranormal a Trancas y Barrancas: “Pasé toda la noche tensa”

¡Increíble! Los medallistas Nacionales de Mallakhamb llegan a El Hormiguero
Ciencia

¡Increíble! Los medallistas nacionales de Mallakhamb llegan a El Hormiguero

Marron ha traído al plató del programa una de las modalidades de danza más famosas de la India.

Disfruta de la entrevista completa a Yurena en El Hormiguero
Auténtica

Disfruta de la entrevista completa a Yurena en El Hormiguero

La artista, siempre sorprendente y con una personalidad única, ha hablado de cómo ha vivido su trayectoria en la música y en la televisión.

Yurena se rompe al hablar de su madre y la pesadilla que vivieron: "Sufríamos un linchamiento"

Yurena se rompe al hablar de su madre y la pesadilla que vivieron: "Sufríamos un linchamiento"

"Intenté quitarme la vida dos veces": Yurena cuenta todo lo que ha sufrido durante su carrera y lanza un importante mensaje

"Intenté quitarme la vida dos veces": Yurena cuenta todo lo que ha sufrido durante su carrera y lanza un importante mensaje

Yurena confiesa cómo se sintió al 'regalar' el nombre de Tamara: "Fue aberrante, absolutamente vergonzoso"

Yurena confiesa cómo se sintió al 'regalar' el nombre de Tamara: "Fue aberrante, absolutamente vergonzoso"

Publicidad