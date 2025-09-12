Nicolás Redondo arremete contra Tezanos: "Es un personaje siniestro que ha vivido a la sombra de los que asesinó políticamente"

El PSOE tendría una ventaja de nueve puntos sobre el PP, la mayor desde abril del año pasado, tal y como confirma el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). La estimación de voto es del 32,7 % para los socialistas en su barómetro de septiembre y de un 23,7 % para los populares.

Espejo Público ha analizado los datos de la encuesta electoral con su mesa de comentaristas. El que fuera secretario general del PSOE de Euskadi, Nicolás Redondo, ha dado su opinión sobre los datos que presenta el estudio.

"Tengo una impresión muy negativa de este personaje siniestro"

"El CIS ha llegado a la peor situación que puede llegar una institución, que nadie le crea", afirmaba Redondo. Añade además que tiene una impresión muy negativa del presidente del CIS, Jose Félix Tezanos. Le define como "un personaje siniestro y oscuro que dirige el CIS". Sostiene además que "ha vivido a la sombra de otras personas que asesinó políticamente ya en su senectud".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.