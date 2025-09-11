Disfruta de la entrevista completa a Yurena en El Hormiguero

Un icono de la cultura popular ha puesto el broche de oro a la nueva semana estelar de El Hormiguero. La cantante Yurena ha visitado por primera vez el plató y ha demostrado su autenticidad durante la entrevista.

El programa la ha recibido con su éxito 'No cambié' y ella ha reconocido que lo detesta. "Me trae muy malos recuerdos", ha revelado. Además, su trayectoria ha sido una reinvención constante, y ha recordado cómo tuvo que 'regalar' el nombre de Tamara, un episodio en su vida que la dejó "destrozada".

Su vida, muy mediática, ha estado envuelta en la comedia pero teñida de drama, y esa parte más oscura es la que ha relatado a Pablo Motos. "Intenté quitarme la vida dos veces", ha confesado Yurena, ya que llegó un momento donde no podía soportar más el acoso de la prensa.

Además, la invitada se ha roto al recordar a su madre. Ha lamentado que se la siga recordando por el bolsazo y la "leyenda urbana" del ladrillo, una "infamia" que las perjudicó y por la que incluso fueron agredidas. Sin embargo, Yurena ha destacado que, pese a todo, ahora está más fuerte que nunca.