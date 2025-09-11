Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Auténtica

Disfruta de la entrevista completa a Yurena en El Hormiguero

La artista, siempre sorprendente y con una personalidad única, ha hablado de cómo ha vivido su trayectoria en la música y en la televisión.

Disfruta de la entrevista completa a Yurena en El Hormiguero

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Un icono de la cultura popular ha puesto el broche de oro a la nueva semana estelar de El Hormiguero. La cantante Yurena ha visitado por primera vez el plató y ha demostrado su autenticidad durante la entrevista.

El programa la ha recibido con su éxito 'No cambié' y ella ha reconocido que lo detesta. "Me trae muy malos recuerdos", ha revelado. Además, su trayectoria ha sido una reinvención constante, y ha recordado cómo tuvo que 'regalar' el nombre de Tamara, un episodio en su vida que la dejó "destrozada".

Yurena confiesa cómo se sintió al 'regalar' el nombre de Tamara: "Fue aberrante, absolutamente vergonzoso"

Su vida, muy mediática, ha estado envuelta en la comedia pero teñida de drama, y esa parte más oscura es la que ha relatado a Pablo Motos. "Intenté quitarme la vida dos veces", ha confesado Yurena, ya que llegó un momento donde no podía soportar más el acoso de la prensa.

Además, la invitada se ha roto al recordar a su madre. Ha lamentado que se la siga recordando por el bolsazo y la "leyenda urbana" del ladrillo, una "infamia" que las perjudicó y por la que incluso fueron agredidas. Sin embargo, Yurena ha destacado que, pese a todo, ahora está más fuerte que nunca.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

¡Increíble! Los medallistas Nacionales de Mallakhamb llegan a El Hormiguero

¡Increíble! Los medallistas nacionales de Mallakhamb llegan a El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Yurena en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Yurena en El Hormiguero

Yurena se rompe al hablar de su madre y la pesadilla que vivieron: "Sufríamos un linchamiento"

Yurena se rompe al hablar de su madre y la pesadilla que vivieron: "Sufríamos un linchamiento"

"Intenté quitarme la vida dos veces": Yurena cuenta todo lo que ha sufrido durante su carrera y lanza un importante mensaje
En El Hormiguero

"Intenté quitarme la vida dos veces": Yurena cuenta todo lo que ha sufrido durante su carrera y lanza un importante mensaje

Yurena confiesa cómo se sintió al 'regalar' el nombre de Tamara: "Fue aberrante, absolutamente vergonzoso"
En El Hormiguero

Yurena confiesa cómo se sintió al 'regalar' el nombre de Tamara: "Fue aberrante, absolutamente vergonzoso"

Arón Piper, Imanol Arias y María Barranco, Camilo y Luz Casal, próximas estrellas invitadas en El Hormiguero
¡Bienvenidos!

Arón Piper, Imanol Arias y María Barranco, Camilo y Luz Casal, próximas estrellas invitadas en El Hormiguero

Cinco grandes artistas, del mundo de la interpretación y de la música, visitarán el plató para charlar con Pablo motos sobre sus nuevos proyectos.

¿Remontada de Manu en El Rosco? Mente fría y el factor tiempo a su favor
El Rosco | 11 de septiembre

¿Remontada de Manu en El Rosco? Mente fría y el factor tiempo a su favor

Rosa ha sentido la presión de empezar con 25 segundos menos que su rival y ha terminado por plantarse con 21 aciertos y un fallo.

El apoyo de Santi Rodríguez a las personas con problemas de salud mental: “Te dan una lección de vida diaria”

El apoyo de Santi Rodríguez a las personas con problemas de salud mental: “Te dan una lección de vida diaria”

Santi Rodríguez, ‘Sin documentos’ pero con pleno en La Pista: “Te he visto fino de cadera”

Santi Rodríguez, ‘Sin documentos’ pero con pleno en La Pista: “Te he visto fino de cadera”

La idea emprendedora de Roberto Leal para revolucionar Pasapalabra: “Todo son señales”

La idea emprendedora de Roberto Leal para revolucionar Pasapalabra: “Todo son señales”

Publicidad