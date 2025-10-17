Antena 3 LogoAntena3
El último Llego y canto de la edición llega a La Voz en una noche clave para los coaches

La penúltima noche de Audiciones a ciegas promete emociones fuertes, con el último Llego y canto de la temporada y los equipos casi completos. Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra afinan sus estrategias en una gala decisiva para el futuro de sus equipos.

Celia Gil
Publicado:

La cuenta atrás para cerrar los equipos está en marcha. La Voz vive esta noche su penúltima gala de Audiciones a ciegas, una cita marcada por la emoción, los nervios y las últimas oportunidades para que los talents cumplan su sueño.

Los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra llegan con sus equipos casi completos y con la vista puesta en las últimas voces que podrían marcar la diferencia. Cada giro de silla se ha convertido ya en una batalla estratégica. “Yo vengo a ganar”, asegura Yatra, mientras sus compañeros se preparan para pelear por los últimos huecos disponibles.

Pero entre tanta tensión y estrategia, la gala también traerá una de esas historias que definen el espíritu del programa: el último protagonista del Llego y canto. Llega desde Cádiz sin imaginar que está a punto de vivir un momento que cambiará su vida.

Un familiar le llevará engañado hasta los estudios de La Voz. El talent tendrá que decidir si hace su Audición sin haberla preparado nada... ¿aceptará el reto?

Una noche de nervios, ilusión y música en estado puro en la que los coaches seguirán demostrando que elegir una voz no solo es cuestión de oído… también de corazón.

Así están los equipos antes de la gala

Equipo Malú: 11 voces. La madrileña lidera con un equipo repleto de emoción, sensibilidad y autenticidad.

Equipo Mika: 11 voces. El coach apuesta por la diversidad y la originalidad, con voces únicas y arriesgadas.

Equipo Pablo López: 9 voces. El malagueño mantiene su esencia con artistas que cantan desde la verdad y la emoción.

Equipo Yatra: 9 voces. El colombiano sigue reforzando su equipo con energía, ritmo y mucho carisma.

El último Llego y canto de la edición llega a La Voz en una noche clave para los coaches

