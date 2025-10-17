Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Primicia

La reacción de Ana Duato tras cuestionarse su absolución: "Esto es una pataleta infantil"

Continúa la pesadilla para Ana Duato. La Abogacía del Estado ha pedido revocar su absolución por fraude fiscal, creyendo que puede no ser inocente.

Ana Duato

Publicidad

El pasado 7 de julio, la Audiencia Provincial absolvía a la actriz Ana Duato tras ser acusada de defraudar 1.9 millones de euros a Hacienda. Sin embargo, hoy el caso da un giro de 180 grados.

La Abogacía del Estado recurre dicha absolución, ya que cree que la sentencia fue "paternalista" con Ana, que podría no ser inocente. Según esta, se trató a la actriz como una persona "sin autonomía en materia económica".

La reacción de la actriz no ha tardado en llegar. Esta carga contra la decisión de la Abogacía, calificándola de "pataleta infantil". "Están en su derecho, pero acusar al tribunal de paternalismo me parece una falta de respeto", señala, "paternalismo por qué, ¿porque soy mujer?".

Ana asegura que está muy tranquila y que confía en la justicia: "Creo que la verdad es muy testaruda y siempre sale, afortunadamente".

Parece que la pesadilla fiscal de Ana Duato abre un nuevo capítulo. ¿Terminarán retirándole la absolución a la actriz?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ana Duato

La reacción de Ana Duato tras cuestionarse su absolución: "Esto es una pataleta infantil"

Familia de la Sandra

Tío de la menor que se suicidó tras confesar que sufría bullying: "El colegio ni siquiera se ha puesto en contacto con nosotros"

Juez Calatayud

La reflexión del juez Calatayud: “Vamos a dejarles un país de mierda”

Cerrajero antiokupas
El cerrajero antiokupa

El secreto del cerrajero antiokupas que colabora con la Policía: "La puerta se va a abrir sí o sí"

Exfiscal Viada
CASO KOLDO

¿Cómo es el nuevo abogado elegido por Ábalos? Fue fiscal 20 años y es un experto penalista

Subida Tasa de Basuras
Rebelión por la Basura

La alcaldesa de Cangas, cara a cara con los hosteleros después de los disturbios: "La Tasa de Basuras nos sube de 1.000 a 3.000 euros"

Araceli Gestido, regidora de Cangas do Morrazo, necesitó de la intervención de los antidisturbios para salir del Ayuntamiento, ante las protestas por la subida de la Tasa de Basuras. Hoy dialoga con dos comerciantes de la polémica subida del impuesto de basuras.

Convivo con el cáncer hace 8 años.
Testimonio

Rocío, superviviente de cáncer de mama metastásico: "Mi doctor me dijo: "Ocúpate de vivir que de la enfermedad ya me ocupo yo""

A los 34 años a Rocío le diagnosticaron un cáncer de mama metastásico. A partir de ahí inició un camino de lucha por la vida que hoy nos cuenta feliz a sus 42 años.

¡Casi, pero no! Nacho persigue el Bote incondicionalmente

¡Casi, pero no! Nacho persigue el Bote incondicionalmente

Anastasia triunfa en La ruleta de la suerte con el exprés

Anastasia triunfa en La ruleta de la suerte con el exprés

Daniel Guzmán

Daniel Guzmán, el actor que ha triunfado delante y detrás de las cámaras, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Publicidad