La reacción de Ana Duato tras cuestionarse su absolución: "Esto es una pataleta infantil"

El pasado 7 de julio, la Audiencia Provincial absolvía a la actriz Ana Duato tras ser acusada de defraudar 1.9 millones de euros a Hacienda. Sin embargo, hoy el caso da un giro de 180 grados.

La Abogacía del Estado recurre dicha absolución, ya que cree que la sentencia fue "paternalista" con Ana, que podría no ser inocente. Según esta, se trató a la actriz como una persona "sin autonomía en materia económica".

La reacción de la actriz no ha tardado en llegar. Esta carga contra la decisión de la Abogacía, calificándola de "pataleta infantil". "Están en su derecho, pero acusar al tribunal de paternalismo me parece una falta de respeto", señala, "paternalismo por qué, ¿porque soy mujer?".

Ana asegura que está muy tranquila y que confía en la justicia: "Creo que la verdad es muy testaruda y siempre sale, afortunadamente".

Parece que la pesadilla fiscal de Ana Duato abre un nuevo capítulo. ¿Terminarán retirándole la absolución a la actriz?