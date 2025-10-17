Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 17 de octubre

Goyo Jiménez lanza un triple en La Pista con Lady Gaga… pero Cristina Gallego se lleva la canasta

El cómico ha hecho un gran primer intento con ‘Poker face’ y ha acertado con la artista, aunque no con la canción.

Goyo Jiménez lanza un triple en La Pista con Lady Gaga… pero Cristina Gallego se lleva la canasta

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

En el duelo entre Goyo Jiménez y Cristina Gallego en La Pista, Roberto Leal se ha encargado de que toda la presión caiga sobre el cómico. Al comienzo del programa, el presentador ha recordado lo bien que se le da la prueba musical y, así, lo que ha conseguido es que los dos invitados estén igual de nerviosos.

Cristina Gallego exterioriza sus nervios al regresar a Pasapalabra: “Por fuera no se notan”

Con el primer fragmento, Goyo ha dado una respuesta con una seguridad aparentemente total: “Creo que es ‘Poker face’ de Lady Gaga”. Roberto ha reconocido que ha sido un buen intento: “Se ha tirado un triple, ha dado en el tablero, aro… y para fuera”. Después, ha añadido un “casi” porque, sin revelarlo aún, efectivamente el humorista ha acertado con la cantante, pero no con el tema.

La canción se les ha resistido a los dos incluso tras escuchar un poco más de música. Goyo incluso ha bromeado con que le cedía la victoria a su rival, aunque ha terminado siendo verdad cuando Cristina ha sido más rápida con el pulsador en el momento crucial, cuando Roberto ha dado el título en español para traducirlo al inglés. ¡Canasta de dos segundos para el equipo naranja!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Goyo Jiménez lanza un triple en La Pista con Lady Gaga… pero Cristina Gallego se lleva la canasta

Goyo Jiménez lanza un triple en La Pista con Lady Gaga… pero Cristina Gallego se lleva la canasta

Cristina Gallego exterioriza sus nervios al regresar a Pasapalabra: “Por fuera no se notan”

Cristina Gallego exterioriza sus nervios al regresar a Pasapalabra: “Por fuera no se notan”

Isabel González

Isabel González, sobre la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: "Existe la posibilidad de que ya se hayan casado"

Fernando Romay
En plató

Fernando Romay reclama el derecho a una pensión digna de los olímpicos: "Cuando eres joven no lo piensas"

Fernando Romay
En plató

Fernando Romay se sincera sobre el bullying que sufrió por su altura: "A mí me llamaron de todo"

Se salvó de Remedios Sánchez
Sucesos

Habla el hijo de una superviviente de la asesina en serie de mayores: "Mi madre fue la última con la que lo intentó"

La posible ludopatía de Remedios Sánchez puede ser el motivo que llevaba a la asesina de mujeres mayores a matar. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Eulogio, el hijo de una mujer que sobrevivió a Remedios por tener poco dinero.

El Dioni
Hablamos con él

El Dioni desvela cómo era su relación con Rodríguez Menéndez, el abogado que le defendió tras el robo del furgón: "Me utilizó"

Fernández Menéndez fue el abogado del prófugo más famoso de la historia de nuestro país. Hoy, el Dioni, con quien estableció una relación más allá de lo profesional, nos cuenta cómo era.

Ana Duato

La reacción de Ana Duato tras cuestionarse su absolución: "Esto es una pataleta infantil"

Familia de la Sandra

Tío de la menor que se suicidó tras confesar que sufría bullying: "El colegio ni siquiera se ha puesto en contacto con nosotros"

Juez Calatayud

La reflexión del juez Calatayud: “Vamos a dejarles un país de mierda”

Publicidad