Goyo Jiménez lanza un triple en La Pista con Lady Gaga… pero Cristina Gallego se lleva la canasta

En el duelo entre Goyo Jiménez y Cristina Gallego en La Pista, Roberto Leal se ha encargado de que toda la presión caiga sobre el cómico. Al comienzo del programa, el presentador ha recordado lo bien que se le da la prueba musical y, así, lo que ha conseguido es que los dos invitados estén igual de nerviosos.

Con el primer fragmento, Goyo ha dado una respuesta con una seguridad aparentemente total: “Creo que es ‘Poker face’ de Lady Gaga”. Roberto ha reconocido que ha sido un buen intento: “Se ha tirado un triple, ha dado en el tablero, aro… y para fuera”. Después, ha añadido un “casi” porque, sin revelarlo aún, efectivamente el humorista ha acertado con la cantante, pero no con el tema.

La canción se les ha resistido a los dos incluso tras escuchar un poco más de música. Goyo incluso ha bromeado con que le cedía la victoria a su rival, aunque ha terminado siendo verdad cuando Cristina ha sido más rápida con el pulsador en el momento crucial, cuando Roberto ha dado el título en español para traducirlo al inglés. ¡Canasta de dos segundos para el equipo naranja!