Cristina Gallego exterioriza sus nervios al regresar a Pasapalabra: “Por fuera no se notan”

Aunque algunos invitados ya hayan estado en Pasapalabra, vuelven a sentir nervios cuando regresan. Cristina Gallego, el Mago Yunke, Goyo Jiménez y Elisa Matilla han iniciado una nueva visita al concurso y han confesado cómo de inquietos o tranquilos están para ayudar a Manu y a Rosa, que precisamente han comenzado este programa muy serenos por el empate que firmaron en el último Rosco.

Roberto Leal ha saludado en primer lugar a Cristina, que ha reconocido que ha dormido poco porque esta cita la ha desvelado. La actriz, aportando un toque de humor, ha asegurado que no podía evitar lo que ha descrito como “nervios diabólicos que te destruyen por dentro”. Sin embargo, ha mostrado su ilusión por estrenarse con Rosa y ser “un activo muy útil” para ella, como lo fue para Manu en su anterior visita.

En cambio, Goyo Jiménez ha reconocido estar tranquilo, hasta el punto de que su segundo apellido es Iceman: “Hombre de hielo, porque trabajé en una heladería”. Sin embargo, cuando Roberto le ha recordado lo bueno que suele ser en Pasapalabra, el humorista se ha visto contagiado por los nervios de Cristina. ¡Revive en el vídeo este divertido arranque del programa!