El Rosco | 17 de octubre

“Hasta aquí”: Rosa, expectante al último tirón de Manu tras plantarse con 22 aciertos en El Rosco

La concursante coruñesa ha preferido no arriesgar con las letras que le faltaban y se ha plantado, confiando en que su listón fuera suficiente para mantener el color naranja.

Alberto Mendo
Publicado:

El bote de 2.266.000 euros ha sido muy tentador para Rosa, aunque no lo suficiente como para que decidiera asumir riesgos en su nuevo duelo en El Rosco contra Manu. “Hasta aquí”, ha dicho con 22 aciertos, pese a que se ha quedado pensando dos respuestas más. Sin embargo, tenía más dudas que certezas, algo parecido a lo que les ha ocurrido a los concursantes en La Pista con ‘In the ghetto’ de El Príncipe Gitano.

Las caras de Manu y Rosa al descubrir una joya musical en La Pista: “Esto es mítico”

Manu ha comenzado la prueba con sólo dos segundos de ventaja sobre Rosa, pero firmando tres buenos turnos hasta un parcial de 12-4 a su favor. Ha sido una ventaja que el madrileño ha mantenido de forma sólida durante la primera vuelta. La ha completado con 20 aciertos, llegando a 21 en esa jugada.

Rosa, rezagada con 11 letras en verde, ha ido de menos a más durante la prueba. De hecho, ha acabado dando la vuelta a la situación: ha adelantado a su rival y, con 22 aciertos, ha pensado muy bien su decisión final. Han sido minutos en los que ambos concursantes han especulado, escondiendo su estrategia. Finalmente, la coruñesa se ha plantado, quedando a la expectativa de la última jugada de Manu. ¡Descubre el desenlace de este Rosco en el vídeo!

