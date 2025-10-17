Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 17 de octubre

Las caras de Manu y Rosa al descubrir una joya musical en La Pista: “Esto es mítico”

El inglés de El Príncipe Gitano con ‘In the ghetto’ ha causado perplejidad en los concursantes, aunque todos han aplaudido su “valentía” y “talentazo”.

Alberto Mendo
La buena racha de Manu y Rosa en La Pista ha terminado en este programa con una canción que, de haberle tocado a Goyo Jiménez, habría sido “historia de la televisión nacional”. Así de contundente lo ha dicho Roberto Leal, añadiendo que igualmente iba a ser con los concursantes. Quizá ha exagerado un poco, pero el momento ha merecido la pena por ver sus caras al escuchar la música.

Lo que ha sonado es un tema del año 1969, aunque con una versión de 1995. Se trata de ‘In the ghetto’ cantado por El Príncipe Gitano. Por eso, Manu y Rosa han alucinado al descubrir una frase de la letra, de forma literal a como la interpretó el artista valenciano y no la literal de Elvis Presley. Aún más despistados han estado tras el segundo fragmento: “El título no me lo puedo imaginar”, ha comentado el concursante.

Pese a las risas, Cristina Gallego ha subrayado que “esto es mítico” y Roberto ha aplaudido “la valentía” que tuvo El Príncipe Gitano al hacer esta adaptación. Goyo, que imitó a este cantante en Tu cara me suena, ha subrayado que es “un talentazo”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

