Nuria cumple la promesa que le hizo a su novio fallecido en la DANA: "Es muy difícil aceptar que él no está aquí para verlo"

Su novio Rubén falleció intentando salvar a sus vecinos de la DANA. Un año después, Nuria nos cuenta cómo vivió aquel duro momento y la promesa que le hizo antes de morir.

El 29 de octubre de 2024 la lluvia azotaba Valencia y algunas zonas de Castilla la Mancha, como Albacete o Cuenca. La DANA se llevó 237 vidas y tiñó las calles de barro y dolor, un sentimiento que aún sigue instalado en muchas personas que lo perdieron todo aquel día.

Rubén fue una de las 229 víctimas de la DANA en Valencia. El joven bajó al garaje para comprobar el nivel del agua y comenzó a escuchar gritos. Sin dudarlo, se lanzó a ayudar a sus vecinos, pero no pudo evitar que el agua se lo llevara por delante.

Su muerte cambió por completo la vida de su familia y de su novia Nuria, que llevaba seis años con él. Sus planes de futuro y su corazón quedaron destrozados y, durante meses, pensó que no volvería a ser feliz sin él.

Sin embargo, con el tiempo Nuria se dio cuenta de que debía seguir adelante para honrar su memoria y aprovechar la vida que a él le arrebataron. Por eso, decidió cumplir la promesa que le hizo antes de morir: aprobaría la oposición al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Hoy, Nuria ha cumplido su promesa, pero asegura que algo dentro de ella se fue con Rubén. "Pensar que lo he conseguido y que él no está aquí es muy difícil de aceptar, pero sé que, donde esté, está muy contento", asegura.

Un año después, la DANA sigue instalada en la memoria de los que, como Nuria, perdieron parte de sí mismos, a pesar de haber sobrevivido. ¡Dale al play para escuchar su historia en el vídeo de arriba!

