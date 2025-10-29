Antena 3 LogoAntena3
El aniversario de boda de Loli y Kike, empañado por la DANA: "Hoy es un día durísimo, pero hace 25 años fue el mejor de mi vida"

Hace un año, 229 personas perdían la vida en la DANA de Valencia. Hoy, un año después, algunos se recuperan poco a poco de la tragedia, mientras el terrible recuerdo sigue vagando por las calles. Pese a que el 29 de octubre ya ha quedado marcado como una fecha dolorosa, para Loli y Kike hubo un día que no lo fue.

La DANA del 29 de octubre de 2024 ha pasado a la historia como la mayor catástrofe natural de nuestro país. Doscientas veintinueve personas fallecieron a causa de la riada en Valencia y miles de vidas cambiaron para siempre.

Sin embargo, hubo un día en el que el 29 de octubre fue un día feliz. Hace 25 años, Loli y Kike se daban el "sí quiero" y hoy su aniversario tiene un sabor agridulce porque su tierra, Paiporta, se teñía de dolor hace un año.

"Hoy es un día durísimo, pero hace 25 años fue el mejor de mi vida", asegura Kike, mientras le entrega un ramo de flores por sorpresa a su mujer. Este ha querido poner algo de luz en un día que nunca volverá a tener el mismo color.

Hace un año, Loli y Kike, al igual que sus vecinos, lo perdían todo. Sin embargo, no han querido dejar que ese recuerdo sea el que les gobierne. ¡Dale al play para ver el momento en el vídeo!

