Profesionales sanitarios colapsados ante la gripe: "No podemos atenderles a todos porque no tenemos recursos"

El aumento de contagios de gripe bate récords, dejando 307 enfermos por cada 100.000 habitantes: la mayor incidencia en los últimos 15 años.

gripe

La gripe amenaza con atacar con más fuerza estas Navidades. Por el momento ya se ha superado la incidencia de los últimos 15 años y los contagios se han disparado, aunque no hemos llegado al pico de contagios.

En los hospitales, sólo en la última semana la gripe ha aumentado considerablemente los ingresos: en 7 días, un 25% más de gente con gripe que acude a los hospitales. Una situación que podría terminar colapsando las urgencias.

Ana López es celadora en el hospital de La Princesa de Madrid y asegura que la situación es crítica: "Ayer había 145 personas en urgencias, aunque queramos atenderlos a todos no podemos porque no tenemos recursos, no hay camillas, utensilios...".

Según nos cuenta el doctor Darío Fernández, la vacuna es la principal medida preventiva ante los contagios, que se espera que aumenten durante los próximos días. "La vacuna de la gripe no transmite la gripe, eso es un error, no se pilla por vacunarse", advierte.

Los expertos hacen especial hincapié en la importancia de la vacunación, que puede salvar la vida de los grupos de riesgo, que son los más afectados.

gripe

