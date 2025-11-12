Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Los coaches y asesores de La Voz ponen a prueba su conexión en este divertido reto

La buena complicidad entre coach y asesor es clave en los Asaltos de La Voz, pero… ¿hasta qué punto piensan igual? En un reto lleno de risas y complicidad, las parejas tuvieron que ponerse de acuerdo sin hablar para elegir entre dos opciones opuestas

María Becerra y Sebastián Yatra en La Voz

Coaches y asesores de La Voz

Publicidad

Antes de subirse al escenario en los Asaltos, los coaches y asesores de La Voz se enfrentaron a una prueba de pura conexión: elegir lo mismo sin hablar. Un juego divertido que puso a prueba su compenetración con preguntas rápidas y opuestas como “¿Cantar o bailar?”, “¿Playa o piscina?” o “Verano o invierno?”.

Las risas no tardaron en llegar cuando las parejas mostraron sus diferencias. Malú, Mika, Yatra y Pablo López, junto a sus asesores se lo pasaron en grande con este divertido juego detrás de las cámaras de La Voz.

Mientras algunos coincidían sin dudar, otros se delataron al elegir respuestas completamente opuestas, como "ir de compras por Gran Vía” frente a “ir al mercado del pueblo”.

La complicidad se puso verdaderamente a prueba con preguntas más divertidas... ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

Malú, en los Asaltos de La Voz 2025

El próximo viernes, primer Asalto de La Voz: los coaches eligen a su talent para los Directos

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

María Becerra y Sebastián Yatra en La Voz

Los coaches y asesores de La Voz ponen a prueba su conexión en este divertido reto

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo: "La familia de Bertín Osborne está un poco cansada de las salidas de tono de Gabriela Guillén"

Pilar Vidal

Pilar Vidal, sobre el conflicto de Andy y Lucas: "Al principio ganaban al mes 200.000 euros cada uno, pero Lucas tuvo más cabeza"

Boticaria García
Salud

De sartenes a tuppers: Boticaria García nos cuenta qué objetos cotidianos contienen sustancias dañinas para nuestra salud

Carmen
Denuncia

Carmen, en huelga de hambre para intentar echar a su inquiokupa: "Es lo único que me queda con esta ley que nos está arruinando"

Aitor
Historia de superación

Aitor, el surfista al que una ola dejó ciego: "A los tres meses, aún con puntos en el ojo, volví al mar"

Se quedó ciego por la fuerza de una ola mientras surfeaba, pero lejos de cogerle miedo, le dio impulso para pelear y aprender a levantarse. Hoy, Aitor nos cuenta su increíble historia de superación.

Laura
Denuncia

Despedida estando de baja por subir una foto en un concierto: "Yo tengo un problema en la pierna, ¿no puedo estar sentada allí?"

Laura tenía un problema en una pierna y, tras subir una foto en un concierto, la despidieron. Ahora, denuncia que no estaba haciendo nada malo y que el despido no ha sido objetivo.

Tamara

La familia de Tamara, de ganar El Gordo a la ruina: "Mi padre decidió montar un bar y nos arruinamos todos"

Ana

Madre de una víctima de acoso escolar denuncia la inacción del colegio: "Tienen conocimiento del vídeo en el que la abofetean"

Tío de Sandra Peña

La familia de Sandra Peña exige justicia: "Espero que sean contundentes con la sanción al colegio"

Publicidad