Los coaches y asesores de La Voz ponen a prueba su conexión en este divertido reto

Antes de subirse al escenario en los Asaltos, los coaches y asesores de La Voz se enfrentaron a una prueba de pura conexión: elegir lo mismo sin hablar. Un juego divertido que puso a prueba su compenetración con preguntas rápidas y opuestas como “¿Cantar o bailar?”, “¿Playa o piscina?” o “Verano o invierno?”.

Las risas no tardaron en llegar cuando las parejas mostraron sus diferencias. Malú, Mika, Yatra y Pablo López, junto a sus asesores se lo pasaron en grande con este divertido juego detrás de las cámaras de La Voz.

Mientras algunos coincidían sin dudar, otros se delataron al elegir respuestas completamente opuestas, como "ir de compras por Gran Vía” frente a “ir al mercado del pueblo”.

La complicidad se puso verdaderamente a prueba con preguntas más divertidas... ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!