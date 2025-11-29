¡Espectacular! Ferran arrasa con su interpretación de ‘Listen’ en el escenario de La Voz

Ferran, del equipo de Pablo López, ha regresado al escenario de La Voz con una de las actuaciones más intensas de la noche.

El joven talent, que se ganó su puesto en los Directos tras ganar el Asalto Final, eligió ‘Listen’, de Beyoncé, un reto vocal enorme que volvió a demostrar su crecimiento y su capacidad de conmover al público.

Con una puesta en escena potente y una interpretación cargada de fuerza, Ferran logró dominar cada nota del tema, mostrando una madurez artística que ha ido afianzando a lo largo del concurso.

Su actuación se convirtió en uno de los momentos más destacados de la primera Semifinal. ¿Será uno de los elegidos por el público o por su coach? ¡Todo puede suceder en La Voz!