La Voz triunfa en su estreno como líder indiscutible y lo más visto del viernes con 15,3% de audiencia

La Voz ha regresado a la programación con un estreno arrollador, convirtiéndose en líder indiscutible y lo más visto de la noche del viernes. El talent show firmó un 15,3% de cuota de pantalla, imponiéndose con claridad a sus rivales y sacándoles una ventaja de +3,1 y +7,1 puntos, respectivamente.

El espacio, con Eva González al frente, consiguió reunir a casi 1,2 millones de espectadores de media, consolidándose como la gran elección del público en la franja de máxima competencia. Además, a lo largo de su emisión alcanzó a 3,4 millones de espectadores únicos.

Con el gran equipo de coaches que lideran esta temporada; Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra, La Voz es también la opción favorita por los espectadores en Hombres (21,1%), Mujeres (17,8%), 4-12 años (21,6%), 13-24 años (15,5%), 45-54 (13%), 55-64 (15%) y +65 (17,8%), además de en gran parte de los territorios del país, destacando sobre todo en Madrid (17,9%), Canarias (18,4%) y Baleares (18,1%). Además, también lidera en Target Comercial (12,3%).

Esta nueva edición ha llegado cargada de grandes novedades que le dan aire fresco al formato, como el botón del arrepentimiento, que ya ha sido usado por Pablo López en la primera gala de Audiciones a ciegas, sin dejar de lado sus emocionantes actuaciones, como la que protagonizaron los cuatro coaches para dar el pistoletazo de salida a una edición que promete.