Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias

La Voz triunfa en su estreno como líder indiscutible y lo más visto del viernes con 15,3% de audiencia

El talent show firmó un 15,3% de cuota de pantalla, imponiéndose con claridad a sus rivales y sacándoles una ventaja de +3,1 y +7,1 puntos, respectivamente.

La Voz

Publicidad

antena3.com
Publicado:

La Voz ha regresado a la programación con un estreno arrollador, convirtiéndose en líder indiscutible y lo más visto de la noche del viernes. El talent show firmó un 15,3% de cuota de pantalla, imponiéndose con claridad a sus rivales y sacándoles una ventaja de +3,1 y +7,1 puntos, respectivamente.

El espacio, con Eva González al frente, consiguió reunir a casi 1,2 millones de espectadores de media, consolidándose como la gran elección del público en la franja de máxima competencia. Además, a lo largo de su emisión alcanzó a 3,4 millones de espectadores únicos.

Con el gran equipo de coaches que lideran esta temporada; Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra, La Voz es también la opción favorita por los espectadores en Hombres (21,1%), Mujeres (17,8%), 4-12 años (21,6%), 13-24 años (15,5%), 45-54 (13%), 55-64 (15%) y +65 (17,8%), además de en gran parte de los territorios del país, destacando sobre todo en Madrid (17,9%), Canarias (18,4%) y Baleares (18,1%). Además, también lidera en Target Comercial (12,3%).

Esta nueva edición ha llegado cargada de grandes novedades que le dan aire fresco al formato, como el botón del arrepentimiento, que ya ha sido usado por Pablo López en la primera gala de Audiciones a ciegas, sin dejar de lado sus emocionantes actuaciones, como la que protagonizaron los cuatro coaches para dar el pistoletazo de salida a una edición que promete.

Sebastián Yatra, Mika, Malú y Pablo López
Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

rutina

"No me lo he creído": Pablo Motos pone en duda la rutina deportiva de Tamara Falcó

La Voz

La Voz triunfa en su estreno como líder indiscutible y lo más visto del viernes con 15,3% de audiencia

Una receta rápida, fácil y sabrosa de Arguiñano: pollo marsala con salsa de champiñones

Karlos Arguiñano: receta de pollo Marsala enriquecido con salsa de champiñones

Victoria de Marichalar define su relación con Rocío Laffón: “Somos como hermanas”
Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

Victoria de Marichalar define su relación con Rocío Laffón: “Somos como hermanas”

Malú, coach de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

Yatra, confundido con la relación de Pablo y Malú: “Si así son con una canción cómo serían con un hijo”

niño domingo
¡Enhorabuena!

Diego, campeón mundial en cálculo con solo 8 años: ¡Lo demuestra en directo!

Con tan solo ocho años, Diego es toda una referencia en el cálculo. Utiliza un método milenario que nos ha dejado a todos sin palabras.

La complicidad entre Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en Emparejados: amor, fama y confidencias
Crónica

La complicidad entre Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en Emparejados: amor, fama y confidencias

Las influencers han visitado el plató de Emparejados donde han compartido anécdotas, risas y secretos con Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

La reflexión de Victoria de Marichalar sobre el amor: “Yo creo que la edad no importa”

La reflexión de Victoria de Marichalar sobre el amor: “Yo creo que la edad no importa”

La indignación de Victoria de Marichalar con Rocío Laffón: “No vuelvo a confiar en ti”

La indignación de Victoria de Marichalar con Rocío Laffón: “No vuelvo a confiar en ti”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren una intimidad

Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren una intimidad: “Hemos sufrido de almorranas los dos”

Publicidad