Audrey demuestra su gran potencial con ‘I´ll never love again’ de Lady Gaga

La talent del equipo Malú da su mejor versión en la última noche de La Voz.

Audrey lo ha dado todo en el escenario para hacerse con la victoria. La talent ha interpretado ‘I´ll never love again’ de Lady Gaga en el escenario de La Voz.

La catalana ha dejado un legado espectacular en esta edición, tras ser el botón del arrepentimiento de Malú. Audrey se ha postulado como una de las favoritas para llevarse la victoria.

La talent ha llegado a la final por sus propios méritos y no ha dejado pasar la oportunidad de dar lo mejor de sí. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

Audrey, talent de La Voz

Del botón de arrepentimiento de Malú a ser finalista: repasamos la trayectoria de Audrey en La Voz

