Audrey demuestra su gran potencial con ‘I´ll never love again’ de Lady Gaga

Audrey lo ha dado todo en el escenario para hacerse con la victoria. La talent ha interpretado ‘I´ll never love again’ de Lady Gaga en el escenario de La Voz.

La catalana ha dejado un legado espectacular en esta edición, tras ser el botón del arrepentimiento de Malú. Audrey se ha postulado como una de las favoritas para llevarse la victoria.

La talent ha llegado a la final por sus propios méritos y no ha dejado pasar la oportunidad de dar lo mejor de sí. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!