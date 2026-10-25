“No hace falta que te diga nada”: las lágrimas de Lola Índigo tras escuchar a Estrella Marina en La Voz

¡Lola Índigo ha vivido uno de los momentos más emocionantes de las últimas Audiciones a ciegas de La Voz 2026! Estrella Marina ha llegado al escenario con una espectacular interpretación de 'Mio Cristo Piange Diamanti', de Rosalía, que ha conseguido conquistar a la coach.

Lola no ha dudado en pulsar el botón para incorporar a la talent a su equipo, pero lo más especial ha llegado después de la actuación. La cantante no ha podido contener las lágrimas, visiblemente emocionada por lo que acababa de escuchar.

“No hace falta que te diga nada”, le ha dicho Lola Índigo después de fundirse en un abrazo con Estrella Marina. La coach se ha deshecho en elogios hacia la talent, destacando lo “sensible” que había sido su interpretación.

Con esta incorporación, Lola Índigo ha completado su equipo de cara a la siguiente fase de La Voz 2026. ¡Un broche de oro para sus Audiciones a ciegas con una actuación que ha conseguido emocionarla hasta las lágrimas!