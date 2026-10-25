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“Es uno de los motivos por los que me dedico a la música”: Pablo López, sobre Alejandro Sanz

El coach se ha abierto por completo tras la actuación de Sergio y se ha deshecho en elogios hacia su compañero de profesión.

“Es uno de los motivos por los que me dedico a la música”: Pablo López, sobre Alejandro Sanz

“Es uno de los motivos por los que me dedico a la música”: Pablo López, sobre Alejandro Sanz

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Sergio ha sido el primer talent de la última noche de Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Acompañado de su guitarra, el joven madrileño ha iluminado el plató al son de ‘Siempre es de noche’, una famosa canción de Alejandro Sanz.

Tras su actuación, y después de confirmar que estaba dentro de La Voz. Pablo López ha tratado de convencerle asegurando que ojalá se fuese con él, pero también ha aprovechado para deshacerse en elogios hacia su compañero de profesión.

El coach ha asegurado que le ha emocionado mucho la canción que ha escogido Sergio porque Alejandro Sanz es un gran referente para él. “Es uno de los motivos por los que me dedico a la música”, ha afirmado el artista

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