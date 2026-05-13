Los talents de las primeras Audiciones cambian el escenario por este juego de La Voz Kids

En este divertido juego, los pequeños artistas participan en el clásico “stop” versionado al universo La Voz Kids. Entre nervios y carcajadas, los talents ponen a prueba su rapidez y creatividad.

Cantante, animal, algo del plató o incluso un animal que cante bien son algunas de las categorías que han tenido que completar, dejando momentos muy espontáneos.

Un reto que muestra el lado más cercano y divertido de los talents más allá de sus actuaciones sobre el escenario. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!