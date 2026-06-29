“¿Me puedo hacer un selfie contigo?”: Antonio Orozco pasa de coach a fan de Triana

Triana protagonizó una de las actuaciones más emocionantes de los primeros Asaltos de La Voz Kids 2026. Tanto es así que Antonio Orozco, fan absoluto de la pequeña, quiso tomar cartas en el asunto y robarla para que forme parte de su equipo. Ahora bien, para ello antes tuvo que labrar el camino.

“¿Me puedo hacer un selfie contigo?”, preguntó el cantante para, acto seguido, subir al escenario y hacerse una foto con la talent. Como si de un fan se tratara, el coach vio clara la oportunidad de tener un bonito recuerdo para cuando Triana conquiste los escenarios de todo el país. Algo que está seguro de que terminará ocurriendo.

Todo esto despertó las alarmas en el resto de sus compañeros, conscientes de que Orozco estaba preparándose para el robo: “Es muy dulce, muy meloso y muy poético, pero de repente te la clava por la espalda”, anticipaba Fonsi. Un pronóstico que efectivamente terminó haciéndose realidad esa misma noche, cuando Triana pasó a estar en el equipo del catalán.

¿Te perdiste este momento de Antonio y Triana? Dale play al vídeo de arriba y disfrútalo tantas veces como quieras.

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