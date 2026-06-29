Esta niña llora a pesar de ser semifinalista en el equipo de Orozco: “Quería quedarse con Edurne”

La primera noche de Asaltos nos ha dejado con las emociones a flor de piel, y algunos de los protagonistas no han podido evitar las lágrimas sobre el escenario de La Voz Kids.

Skabum, la banda que Edurne fichó durante las Audiciones, lo ha dado todo sobre el escenario, y ha sido uno de los elegidos por su coach para ocupar la Zona de peligro, teniendo la oportunidad de ganarse un hueco en la Semifinal en el Asalto final.

Pero el resto de coaches podía robar a un talent que ocupara la Zona de peligro, y Antonio Orozco estuvo rápido para conseguir a Skabum para su equipo. ¡Han pasado directamente a la Semifinal!

El momento ha sido muy emotivo cuando los niños de Skabum han salido corriendo hacia su nuevo coach, aunque había una integrante de la banda que no estaba muy emocionada. La pobre no podía esconder su tristeza, y una conmovedora lágrima caía por su carita. ¡No quería dejar a Edurne!

“¿Por qué estás tan triste?”, le preguntaba Orozco, aunque la pequeña era incapaz de articular palabra. Esa lágrima nos partió el corazón a todos, y en especial a Edurne, que se ha despedido de ella con un abrazo maternal.

El resto de coaches y asesores valoraban este momento, destacando que a la pequeña le daba igual estar en la Semifinal de La Voz Kids con Orozco: ella estaba muy dolida por separarse de Edurne. ¡Dale al play y revive este emotivo momento en el vídeo de arriba!

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