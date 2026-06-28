En el próximo programa, los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco protagonizan los segundos Asaltos de La Voz Kids

La segunda noche de Asaltos de La Voz Kids pondrá a prueba a los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco en una gala que indudablemente será para enmarcar. Y es que la edición 2026 está dejando actuaciones históricas, con unos talents dispuestos a superarse velada tras velada.

Ni los coaches ni los asesores son capaces de esconder la euforia que se despierta cuando las jóvenes estrellas salen al escenario. “Me has dejado el corazoncito encogido”, dice Antoñito Molina en el avance que ya anticipa un nuevo derroche de emoción.

Así, los Asaltos siguen su curso y el próximo sábado, a las 22 horas en Antena 3, conoceremos a los nuevos semifinalistas, veremos más robos y, por supuesto, habrá un espectáculo de primer nivel.

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