La interpretación de una canción de Aitana conmueve al equipo de Orozco en La Voz Kids

Hubo un momento durante La Gran Batalla en el que el silencio se apoderó del plató de La Voz Kids. Mar, Lucía, Tomás, Celia y Darío unieron sus voces para interpretar ‘Cuando hables con él’ de Aitana en una actuación cargada de sensibilidad que consiguió emocionar tanto a los coaches como a los asesores.

La puesta en escena, la conexión entre los cinco talents y la emoción que transmitieron desde el primer momento convirtieron la actuación en una de las más especiales de la noche. “Qué bonita”, reconoció Luis Fonsi mientras observaba una batalla que fue creciendo a cada frase.

La emoción se reflejó en Antoñito Molina, asesor de Antonio Orozco, que no pudo ocultar lo mucho que le había llegado la actuación: “Ha sido increíble”, confesó tras terminar la canción.

Orozco tampoco sabía describir lo que acababa de vivir. “Ojalá pudiese encontrar las palabras”, reconoció emocionado.

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