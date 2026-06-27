La estrella internacional Becky G se rinde a Triana en La Voz Kids: “Es una locura”

Triana ha sido la encargada de inaugurar los Asaltos del equipo de Ana Mena en La Voz Kids y lo ha hecho dejando una huella imborrable.

La talent se subió al escenario para interpretar ‘Señora’ en una actuación llena de fuerza, emoción y personalidad que consiguió captar la atención de todos desde el primer instante.

La reacción de los coaches no tardó en llegar. Luis Fonsi observaba impresionado desde su sillón mientras Ana Mena y Becky G seguían cada nota con emoción: “Esto es impresionante”, reconoció el puertorriqueño tras la actuación.

Ana Mena no pudo evitar levantarse para abrazar a su talent al terminar: “Cómo transmite. Mira que debería estar acostumbrada, pero es que ella es maravillosa”, confesó emocionada.

Becky G también quiso destacar la presencia escénica de Triana: “Ya toda una señora con experiencia en el escenario”, comentó. Fonsi, por su parte, quiso reconocer la valentía con la que afrontó un momento tan importante: “Eres muy valiente”.

¡Vuelve a ver su actuación!

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