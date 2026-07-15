El ministro Pablo Bustinduy, sobre la sentencia al hermano de Pedro Sánchez: "Llevamos muchos años que Podemos ha tenido la culpa de todo"

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, destaca la grandísima repercusión que tiene en la vida de miles de españoles lo aprobado este martes en el Congreso con una gran mayoría de apoyos.

Una sentencia "insólita"

La alegría que mostraba por el gran avance que afirma que suponen la reforma del sistema de cuidados y la Ley de Dependencia, trabajada desde su Ministerio, daba paso a una aparente amargura. El nuevo golpe que inflige a la estabilidad del Gobierno la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro considera "un poco insólita" la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, recordando que está pendiente del recurso de los condenados, que da por sentado. Afirma no tener claro los motivos del proceso judicial a David Sánchez. El político de Sumar comparte en cierta manera el argumento de su socio de Gobierno -PSOE- de una campaña que busca desestabilizar al Ejecutivo. Argumentaba Bustinduy que en el sistema penal español "no es habitual que este tipo de casos se den por vía penal".

Entiende la relevancia mediática de este veredicto al mismo tiempo que reclama mayor protagonismo para el logro que asegura que tiene una mayor influencia en la vida de la ciudadanía.

"Es bastante más importante lo que pasó ayer en el Congreso con la Ley de Dependencia, que esta sentencia", aseveraba.

"Podemos ha tenido la culpa de todo"

El pasado político del ministro pasa por Podemos y Lorena García, presentadora de Espejo Público de Verano, recordaba que Podemos denunció públicamente el 'enchufe' del hermano de Pedro Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz. Parece contradictorio que hoy formen parte de un Gobierno afectado por uno de los capítulos finales de esa trama, y desde el "respeto a todas las opiniones", Pablo Bustinduy decía lo siguiente: "Llevamos muchos años que Podemos ha tenido la culpa de todo. Me parece muy insólito este procedimiento".

Retomaban la reforma legislativa que celebraba el ministro, que concluía: "El mayor avance, la mayor ampliación de la red de protección social, en décadas. Refundamos el sistema de cuidados desde los recortes de la crisis financiera (...) Con la financiación por delante, 6.200 millones de euros más (...) Para esto merece la pena la política".

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