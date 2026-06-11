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¿Qué va dentro de una ballena?: el divertido juego que saca el lado más espontáneo de los coaches de La Voz Kids

Ana Mena, Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi ponen a prueba sus reflejos y su memoria en un divertido juego detrás de las cámaras de La Voz Kids,

Antonio Orozco

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Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

No todo en La Voz Kids son emociones, giros de silla y grandes actuaciones. Entre grabación y grabación, los coaches también tienen tiempo para divertirse, y esta vez se han enfrentado a uno de los retos más caóticos y divertidos de la temporada.

Ana Mena, Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi tuvieron que responder a una serie de preguntas mientras intentaban cumplir diferentes objetivos y lidiaban con objetos inesperados que iban acumulándose en sus manos. Una combinación muy divertida que dio lugar a momentos de lo más surrealistas.

¿Son capaces de cantar una canción de alguno de sus compañeros? ¿Recuerdan cómo se llama la fase que llega después de la Gran Batalla? ¿Sabrían explicar qué es exactamente un superbloqueo? Y, por si fuera poco, también tuvieron que enfrentarse a preguntas tan disparatadas como qué va dentro de una ballena.

Entre risas, despistes y respuestas inesperadas, los coaches demostraron que fuera de los sillones también saben pasárselo en grande. Un reto que dejó momentos tan divertidos como imposibles de prever. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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