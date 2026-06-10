Los talents de La Voz Kids demuestran su agilidad mental con este juego

Los talents se han demostrado en “stop” que cantar no es lo único que se les da bien. Han tenido que escribir rápidamente cuatro palabras que empezaran con la misma letra, respondiendo a: Cantante, canción, plató y animal que cante bien.

Nuestros artistas creen que tanto el avestruz como la mosca son tres animales que cantan bien. Aunque el águila, el elefante e incluso el lagarto también han sido considerados por los talents como buenos cantantes.

Algunos de los cantantes que han sido nombrados en Stop” han sido Laura Pausini o Malú entre otros. Cantantes que al igual que ellos, alguna vez han pisado el plató de La Voz en alguna de sus ediciones.

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