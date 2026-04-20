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Estreno de La Voz Kids el sábado 9 de mayo a las 22:00 horas en Antena 3

La séptima edición del talent show que promete muchas sorpresas y espectáculo aterriza el próximo sábado 9 de mayo a las 22:00 horas en Antena 3.

Estreno de La Voz Kids el sábado 9 de mayo a las 22:00 horas en Antena 3

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Carmen Pardo
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Luis Fonsi, Edurne, Antonio Orozco y Ana Mena son los coaches de la séptima edición de La Voz Kids. El talent show arrancará el próximo sábado 9 de mayo a las 22:00 horas en Antena 3.

Ana Mena se estrena como coach en La Voz Kids en la nueva edición del talent show, mientras que Edurne repite experiencia tras debutar en la sexta edición. Antonio Orozco y Luis Fonsi se incorporan a la versión Kids del programa tras conquistar a los espectadores con sus participaciones en La Voz.

Los cuatro coaches contarán con unos asesores de altura, Melody será la encargada de acompañar a Luis Fonsi, Becky G irá de la mano de Ana Mena, Leire Martínez será la asesora de Edurne y Antoñito Molina se convertirá en el consejero de Antonio Orozco.

La edición en busca de la mejor voz infantil promete llenar de magia las noches de los sábado en Antena 3. Los cuatro coaches tendrán que sacar toda su artillería para llevarse a los pequeños talents a sus equipos en busca de la mejor voz. No te pierdas el estreno de La Voz Kids el sábado 9 de mayo a las 22:00 horas en Antena 3.

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