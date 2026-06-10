Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Los coaches de La Voz Kids revelan sus secretos de la infancia: ”No lo he dicho nunca, pero soy piloto de helicópteros"

Desde su plato favorito de comida, hasta cuál fue el primer concierto al que fueron de pequeños: esto es todo lo que nos han contado los coaches de cuando eran pequeños.

Coaches de La Voz Kids

Publicidad

Ismael Jiménez
Publicado:

La comida favorita de Edurne ha hecho que se abra un debate entre los coaches. La cantante ha asegurado que su comida favorita es la tortilla de patatas sin cebolla porque si no, asegura que “se llamaría tortilla de patatas y cebolla”. El resto ha coincidido en una comida: los huevos, que sean con patatas o con arroz han marcado su infancia.

Orozco ha bromeado con el segundo concierto que vio en su vida: “fue Michael Jackson, en Valladolid”. A lo que además ha añadido que estuvo “tomando algo con él después”.

Las actividades extraescolares que han realizado los coaches no solo han tenido que ver con la música, sino también con los deportes en general. Fonsi y Edurne han hecho actividades como teatro, canto… y Orozco de nuevo ha bromeado con ellos diciendo que es “piloto de helicóptero”.

Y, aunque llevan toda la vida subiéndose en los escenarios, la primera vez de todos ha sido en lugares mucho más pequeños a los que nos tienen acostumbrados. Este es el caso de Ana Mena, quién nos ha dedicado un trocito de una canción Niña Pastori que cantó por primera vez delante de gente “en una boda”.

¡Descubre el vídeo completo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Ana Mena en La Voz Kids

Un momento “muy mágico”: Daniela cumple su sueño y canta junto a Ana Mena

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Manuel Marín, sobre Ábalos

El periodista Manuel Marín, sobre la inminente sentencia a Koldo y Ábalos: "Saben que van a ser condenados por el TS en muy pocas fechas"

Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López serán los coaches de la próxima edición de La Voz en Antena 3

Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López serán los coaches de la próxima edición de La Voz en Antena 3

Hablamos con un exagente de la UCO sobre las supuestas presiones de la directora de la Guardia Civil

Hablamos con un exagente de la UCO sobre las supuestas presiones de la directora de la Guardia Civil: "Quien investiga va a seguir adelante"

Daniel Diges
Entrevista

El aprendizaje de Daniel Diges como padre de un niño con trastorno del espectro autista: "Me costó mucho conectar con él"

antena3.com
Crisis PSOE

Paco Vázquez (PSOE): "Pedro Sánchez es un animal herido dispuesto a cualquier cosa"

Coaches de La Voz Kids
Contenido exclusivo

Los coaches de La Voz Kids revelan sus secretos de la infancia: ”No lo he dicho nunca, pero soy piloto de helicópteros"

Desde su plato favorito de comida, hasta cuál fue el primer concierto al que fueron de pequeños: esto es todo lo que nos han contado los coaches de cuando eran pequeños.

Llegar muy lejos, el objetivo de los concursantes de esta noche en ¡Salta!: “Manos arriba”
Avance | Tras El Hormiguero

Llegar muy lejos, el objetivo de los concursantes de esta noche en ¡Salta!: “Manos arriba”

Manel Fuentes recibe a nuevos aspirantes a cruzar el puente, a jugar por el premio de hasta 50.000 euros y a cumplir sus sueños.

Chat y amenazas de Leire Díez

'La Compañía', el nombre del chat de las cloacas del PSOE, y las amenazas de Leire Díez con tirar de la manta

Carlos Segovia en Espejo Público.

Carlos Segovia explica cómo operaba el tándem Leire Díez- Vicente Fernández: "Estaban atentos a cualquier oportunidad de negocio"

El ingenio de Jon Kortajarena y Teresa Riott a prueba con los proverbios milenarios de Trancas y Barrancas

El ingenio de Jon Kortajarena y Teresa Riott a prueba con los proverbios milenarios de Trancas y Barrancas

Publicidad