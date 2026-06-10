Los coaches de La Voz Kids revelan sus secretos de la infancia: ”No lo he dicho nunca, pero soy piloto de helicópteros"

La comida favorita de Edurne ha hecho que se abra un debate entre los coaches. La cantante ha asegurado que su comida favorita es la tortilla de patatas sin cebolla porque si no, asegura que “se llamaría tortilla de patatas y cebolla”. El resto ha coincidido en una comida: los huevos, que sean con patatas o con arroz han marcado su infancia.

Orozco ha bromeado con el segundo concierto que vio en su vida: “fue Michael Jackson, en Valladolid”. A lo que además ha añadido que estuvo “tomando algo con él después”.

Las actividades extraescolares que han realizado los coaches no solo han tenido que ver con la música, sino también con los deportes en general. Fonsi y Edurne han hecho actividades como teatro, canto… y Orozco de nuevo ha bromeado con ellos diciendo que es “piloto de helicóptero”.

Y, aunque llevan toda la vida subiéndose en los escenarios, la primera vez de todos ha sido en lugares mucho más pequeños a los que nos tienen acostumbrados. Este es el caso de Ana Mena, quién nos ha dedicado un trocito de una canción Niña Pastori que cantó por primera vez delante de gente “en una boda”.

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