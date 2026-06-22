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Mejores momentos | La Gran Batalla

Edurne, desconsolada tras tener que elegir a sus talents en La Gran Batalla: “Soy muy sentimental”

No es fácil elegir a los talents que van a continuar en La Voz Kids tras La Gran Batalla y Edurne ha demostrado lo mucho que duele tener que dejar ir a pequeñas estrellas tras haberlas conocido más en profundidad.

Edurne y Leire Martínez

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Borja Tamayo
Publicado:

La Gran Batalla de La Voz Kids ha sido una noche inolvidable repleta de actuaciones estelares en las que solo unos pocos talents podían pasar de fase. Seleccionar quiénes serían los afortunados es siempre complicado, en especial en un equipo tan imponente como lo es el de Edurne.

Por eso, tras tomar su decisión, la cantante madrileña no pudo contener las lágrimas. Su primera reacción fue refugiarse en los brazos de su asesora, Leire Martínez, dejando que la emoción se apoderara de ella. Así, ambas trataron de consolarse mutuamente mientras dejaban ir a las jóvenes estrellas que no han llegado a los Asaltos.

“Quería tener a alguien al lado con el que sentirme tranquila, a gusto”, ha comentado Edurne a las cámaras del programa, dejando clara su bonita relación con Leire: “Que seamos amigas, que nos queramos y que lo vivamos y lloremos juntas”. Porque el vínculo entre las dos va más allá de lo profesional y este gesto de cariño lo ha plasmado perfectamente.

Durante unos instantes, Edurne necesitó una pausa para recomponerse: “Soy muy sentimental”. La artista necesitaba un descanso breve, mientras conseguía recuperar la tranquilidad tras la montaña rusa de emociones recién vivida. ¡Dale play al vídeo de arriba y vuelve a ver este gran momento de la noche!

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